Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi çözüldü Beşiktaş yönetimiyle sorun yaşayan menajer Necdet Ergezen ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda menajer Necdet Ergezen'in, "Beşiktaş'la anlaşamadık, görüşme sona erdi" şeklindeki açıklaması üzerine siyah-beyazlı yönetimle ters düşen Dorukhan Toköz, temsilci değişikliğine giderek Ahmet Bulut'la anlaştı.

Beşiktaş'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getiren 24 yaşındaki oyuncunun bu hamlesi, yönetimin yüzünü güldürdü.

SERGEN HOCA DA KALMASINI İSTİYOR

Beşiktaş'ta hem yönetimin hem de teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Dorukhan'ı takımda tutmak istediği ve kısa süre içerisinde yetenekli futbolcuyla masaya oturulacağı öğrenildi.

Yıllık 350 bin euro kazanan Dorukhan'ın maaşında iyileştirilme yapılarak, sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Orta saha oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar kontratı bulunuyor.



