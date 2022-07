Beşiktaş'tan ayrılan Rıdvan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Siyah-beyazlılardan ayrılıp İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, ayrılık konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Beşiktaş'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'la transferi için görüşmelere başladığı Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımın İspanya kampından ayrıldı.

Teknik direktör Valerien Ismael ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan genç futbolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Mutlu olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, ''Takım arkadaşlarımla vedalaştım. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu kulübe para kazandırıp gitmek gibi bir hayalim vardı. Şimdi onu gerçekleştirdim. 13 yıldan beri Beşiktaş'ın hem altyapısında hem A takımında bu formayı gururla taşıdım. Gitmek tabii ki üzüyor, insanın içinde burukluk oluyor ama büyük Beşiktaş camiasını Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için gittiğimi herkes bilsin." dedi.

"Beni çok takım istedi, burası nasipmiş"

Açıklaması esnasında göz yaşlarını tutmakta güçlük çeken Rıdvan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu forma altında her maça çıktığımda, her idmana, hiçbir zaman kafamda başka takım olmadı. Transferler çok yazıldı çizildi, çok takım konuşuldu. Her zaman Beşiktaş'ın ağırlığını bilerek hareket ettim. Frankfurt yazıldı ama Rangers oldu. Son Avrupa Ligi'nde final oynayan iki takım beni istedi. Burası nasipmiş. İnşallah orada Beşiktaş'ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.





"Ayrılıklar da sevdaya dahil"

Çok duygusalım. Takım arkadaşlarımla konuştum ama çok duygusal bir şekilde konuştum. Kolay değil 13 yıldan beri buradayım ve şimdi ayrılıyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkan bana çok destek oldu. Ona Avrupa hayalim olduğunu, Beşiktaş'ın konu olmadığını, Avrupa'da oynamak istediğimi ilettim. Başkan bana babalık, Ceyhun abi de ağabeylik yaptı. Benim yolumu açtılar. Hayallerimi gerçekleştirdiler. Para kazandırarak veda ediyorum. Başkanıma ve Ceyhun Kazancı'ya emekleri için teşekkür ediyorum. Vedalaşmak zor oldu. Ayrılıklar da sevdaya dahil."