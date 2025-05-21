Beşiktaş'tan Gaoussou Diarra yalanlaması

Haber Merkezi

Süper Lig'de 36 hafta sonunda topladığı 59 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, 1. Lig takımı İstanbulspor'un forması giyen Gaoussou Diarra'nın transfer edileceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra’nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.



Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz.

DIARRA'NIN HİKAYESİ

Diarra’nın futbol kariyeri de oldukça sıra dışı bir hikayeye sahip.

Türkiye’ye aslında üniversite eğitimi almak için gelen Malili futbolcunun, profesyonel bir geçmişi bulunmuyordu.

İlk olarak Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Diarra, takımın küme düşme hattında olması nedeniyle forma şansı bulamadı.

Tuzlaspor’un TFF 2. Lig’e düşmesiyle birlikte yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.

Ancak bu süreç, onun için yeni bir kapı araladı. İstanbulspor’un deneme idmanlarına katılan genç yetenek, daha üçüncü gününde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz’ın beğenisini kazandı ve kulüple resmi sözleşme imzaladı.

O günden bu yana da adını her geçen gün daha fazla duyurmaya devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İstanbulspor ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon görev aldığı 37 karşılaşmada 16 gol ve 2 asist kaydetti.