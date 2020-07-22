Dolar
6.8519
0.4603%
Euro
7.9031
0.4933%
Altın
1856.76
0.8117%
Borsa
119047.65
0.8519%
G. Altın
410.006
1.5346%
Bitcoin
64148.45
0.0186%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Beşiktaş'tan Mandzukic atağı

    Beşiktaş'tan Mandzukic atağı

    Beşiktaş'ın, Katar'ın Al Duhail ekibiyle yollarını ayıran 34 yaşındaki Hırvat golcü Mandzukic'le görüşmelere başladığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 10:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'tan Mandzukic atağı

    Yeni sezonun yapılanmasına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta hedef forvet transferi...

    Edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlıların radarında Katar ekibi Al Duhail ile sözleşmesi sona eren Mario Mandzukic var.

    İLK TEMAS KURULDU

    34 yaşındaki oyuncu ile masaya oturan yönetim, Hırvat golcüye 1 milyon 750 bin euro teklif etti.

    Buradan gelecek cevaba göre hareket etmeyi planlayan Beşiktaşlı idareciler, Mandzukic cephesinden gelecek olumsuz bir haber sonrasında ise teklifini 2 milyon euroya kadar çıkarmayı planlıyor.

    Beşiktaş, teklifin yine reddedilmesi halinde ise yeni oyunculara yönelecek.

    KATAR'DA 1 GOLÜ VAR

    Juventus kariyerinin sonlarında hızlı bir düşüşe geçen tecrübeli oyuncu, son durak olarak gittiği Katar'da bu sezon 7 maçta sadece 1 gol atabildi.

    Beşiktaş'tan Mandzukic atağı #1

    Görüş Bildir