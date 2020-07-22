Beşiktaş'tan Mandzukic atağı

Beşiktaş'ın, Katar'ın Al Duhail ekibiyle yollarını ayıran 34 yaşındaki Hırvat golcü Mandzukic'le görüşmelere başladığı öğrenildi.

Yeni sezonun yapılanmasına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta hedef forvet transferi...

Edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlıların radarında Katar ekibi Al Duhail ile sözleşmesi sona eren Mario Mandzukic var.

İLK TEMAS KURULDU

34 yaşındaki oyuncu ile masaya oturan yönetim, Hırvat golcüye 1 milyon 750 bin euro teklif etti.

Buradan gelecek cevaba göre hareket etmeyi planlayan Beşiktaşlı idareciler, Mandzukic cephesinden gelecek olumsuz bir haber sonrasında ise teklifini 2 milyon euroya kadar çıkarmayı planlıyor.

Beşiktaş, teklifin yine reddedilmesi halinde ise yeni oyunculara yönelecek.

KATAR'DA 1 GOLÜ VAR

Juventus kariyerinin sonlarında hızlı bir düşüşe geçen tecrübeli oyuncu, son durak olarak gittiği Katar'da bu sezon 7 maçta sadece 1 gol atabildi.