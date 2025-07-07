Beşiktaş'tan Orkun Kökçü takibi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve David Jurasek ile Tammy Abraham'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler mevcut.

Siyah-beyazlı takımın kariyerini Benfica'da sürdüren milli futbolcu Orkun Kökçü'yü yakından takip ettiği ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ, YAKINDAN TAKİP EDİYOR

BeIN Sports'un haberine göre; Orkun Kökçü için Beşiktaş'ın bir ilgisi mevcut.

Milli oyuncu, Bruno Lage ile yaşadığı tartışma sonrasında Benfica'dan ayrılma noktasına geldi.

Siyah-beyazlılar, bu transferi yakından takip ediyor. Ancak henüz resmi bir girişim yok.

BENFICA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile sorun yaşayan ve takımdan ayrılmak istediği konuşulan Orkun Kökçü'nün Türkiye'de oynamak istediği kulübün belli olduğu aktarıldı.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK BENİM İÇİN HAYAL GİBİ BİR ŞEY"

Daha önce TRT Spor'a röportaj veren Orkun Kökçü, şunları demişti:

Profesyoneliz, Beşiktaş benim için bir numarada. Beşiktaş'ta oynamak benim için hayal gibi bir şey.

Geçmişte de belirttiği gibi Orkun Kökçü'nün yaz transfer döneminde yolunun Türkiye'ye düşmesi durumunda Beşiktaş forması giymek istediği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

30 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Benfica formasıyla 98 resmi maça çıktı.

Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Orkun, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 22 asistle mücadele etti.