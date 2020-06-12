Beşiktaş'tan sonra F.Bahçe de Umar Sadiq'ı istiyor

Daha önce Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu bilinen 1.92'lik golcü Umar Sadiq ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sorunların da artması nedeniyle futbol kulüpleri, yeni sezon için kadrolarına katacakları isimlerin uygun olmalarını ön planda tutuyor.

Bu doğrultuda kadrosuna bir golcü katmak isteyen Beşiktaş'ın, Umar Sadiq'i istediğini belirtilmişti. Siyah-beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe de 1.92'lik golcüye göz koydu.

TRANSFERDE DE RAKİPLER

Vedat Muriç'in satılma ihtimaline karşında forvet hattına isim arayan sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu listesine aldı.

Ancak daha önce kulübü Partizan'ın Sadiq için 10 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği iddia edilmişti. Kanarya, bu miktarın geriye çekilmesi halinde Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

1.92'lik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı golcü, Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol ve 14 asist kaydetti. Hava hakimiyeti çok yüksek olan Sadiq'ın aynı zamanda süratli bir oyuncu olduğu da biliniyor.

23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor.