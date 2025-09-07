Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı haberlerine yalanlama

Beşiktaş'ın Yunanistan'da Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı için bonservis ve performansa dayalı bonuslar içeren bir teklif yaptığı iddia edildi.

Siyah beyazlılardan bu iddialara yalanlama geldi.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.

DEVLER LİGİ KADROSUNA DAHİL EDİLMEDİ

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Olympiakos'ta bu sezon 2 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı ancak Olympiakos'un UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Olympiakos ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.