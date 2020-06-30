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Boateng ve Diaby hakkında karar verildi

Boateng ve Diaby hakkında karar verildi

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine, Boateng ve Diaby ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Elneny'yi ise kadroda tutmak istiyor.