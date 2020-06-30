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    Boateng ve Diaby hakkında karar verildi

    Boateng ve Diaby hakkında karar verildi

    Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine, Boateng ve Diaby ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Elneny'yi ise kadroda tutmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 16:23
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    Boateng ve Diaby hakkında karar verildi #1

    Beşiktaş'ta kiralık olarak alınan üç futbolcudan ikisini takımdan gönderiliyor.

    Ocak ayında Fiorentina'dan kiralanan Boateng'in sözleşmesi 10 maçta 45'er dakika forma giymesi halinde 1 yıl uzayacaktı.

    BOATENG FİORENTİNA'YA, DİABY LİZBON'A DÖNÜYOR

    Anlaşmadaki bu maddeyi geçersiz kılan siyah beyazlılar, Ganalı oyuncu ile yeni kontrat yapmama kararı aldı. Boateng, sezonun tamamlanmasının ardından Fiorentina'ya geri dönecek.

    Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiralanan Abdoulay Diaby de Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Yönetim, Malili oyuncu ile yeni bir anlaşma yapmayacak.

    Boateng ve Diaby hakkında karar verildi #2

    SERGEN YALÇIN, ELNENY'NİN KALMASINI İSTİYOR

    Beşiktaş yönetimi, Muhammed Elneny'yi ise 1 yıl daha kadroda tutmak istiyor.

    Arsenal'den 1 yıllığına kiralanan Mısırlı oyuncuyu teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 1 yıl daha kiralamak isteyen Kartal, kısa süre içerisinde İngiliz ekibine teklif sunacak.

    Boateng ve Diaby hakkında karar verildi #3

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