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- Boateng ve Diaby hakkında karar verildi
Boateng ve Diaby hakkında karar verildi
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 16:23
Beşiktaş'ta kiralık olarak alınan üç futbolcudan ikisini takımdan gönderiliyor.
Ocak ayında Fiorentina'dan kiralanan Boateng'in sözleşmesi 10 maçta 45'er dakika forma giymesi halinde 1 yıl uzayacaktı.
BOATENG FİORENTİNA'YA, DİABY LİZBON'A DÖNÜYOR
Anlaşmadaki bu maddeyi geçersiz kılan siyah beyazlılar, Ganalı oyuncu ile yeni kontrat yapmama kararı aldı. Boateng, sezonun tamamlanmasının ardından Fiorentina'ya geri dönecek.
Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiralanan Abdoulay Diaby de Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Yönetim, Malili oyuncu ile yeni bir anlaşma yapmayacak.
SERGEN YALÇIN, ELNENY'NİN KALMASINI İSTİYOR
Beşiktaş yönetimi, Muhammed Elneny'yi ise 1 yıl daha kadroda tutmak istiyor.
Arsenal'den 1 yıllığına kiralanan Mısırlı oyuncuyu teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 1 yıl daha kiralamak isteyen Kartal, kısa süre içerisinde İngiliz ekibine teklif sunacak.