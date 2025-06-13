Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'tan süre istedi

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon planlaması kapsamında Bright Osayi-Samuel’e teklif yaptı.
2021 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı oyuncunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sona erdi.
SÜRE İSTEDİ
Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Deneyimli sağ beke resmi teklifini yapan siyah beyazlılar, beklemeye geçti.
Osayi Samuel ise karar için Beşiktaş’tan süre istedi.
BAŞKAN NE DEMİŞTİ?
"Osayi Samuel’e yıllık 2 milyon euro teklif ettim" diyen Başkan Serdal Adalı, bu rakamın üstüne çıkmayacağını belirtti.
Avrupa’dan da teklifler aldığını belirten Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş’a kısa süre içerisinde dönüş yapacağını söyledi.
SVENSSON'LA YOLLAR AYRILABİLİR
Siyah-beyazlı ekibin, Osayi Samuel'i kadrosuna katması halinde Jonas Svensson ile yollarını ayırabileceği belirtiliyor.
Norveçli sağ beke Hollanda’dan 2 kulübün ilgisi olduğu öğrenildi.
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