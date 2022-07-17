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    Caulker, Bristol City yolcusu

    Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ın, İngiltere'ye dönebileceği ifade edildi.
    • 17.07.2022 - 12:50
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    Caulker, Bristol City yolcusu

    Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli savunmacının 11 yıl sonra eski takımına dönmeye hazırlandığı belirtildi.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki tecrübeli stoper Steven Caulker'ı Championship ekiplerinden Bristol City istiyor. Deneyimli stoper 2010-11 sezonunda İngiliz ekibinin formasını giymişti.

    Fenerbahçe'de gözden çabuk düştü

    Steven Caulker, geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de çabuk gözden düşmüş Gaziantep FK'ya kiralanmıştı.

    Caulker, Bristol City yolcusu #1


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