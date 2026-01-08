Çorum FK'dan kadroya üç takviye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Çorum FK; Burak Çoban, Sinan Osmanoğlu ve İbrahim Zubairu'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban'ın yanı sıra Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nden Sinan Osmanoğlu ile 1,5'er yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

ZUBAIRU DA KİRALANDI

Paylaşımda ayrıca, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu İbrahim Zubairu'nun da satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.