Petrol
87.82
2.63%
Euro
19.6998
0.36%
Dolar
18.6369
0.01%
Altın
1.075
-0.14%
Borsa
4985
0.00%
Bitcoin
326.947
1.63%
BTXN Coin
5.46
0.55%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaştı

    Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaştı

    Marca'nın haberine göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladı.
    • 05.12.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Manchester United, takımı sert sözlerle eleştiren Cristiano Ronaldo ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıklamıştı.

    Dünya Kupası'nda mücadelen eden 37 yaşındaki yıldızın, yeni takımı belli oldu.

    İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

    Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaştı #1

    500 milyon euro kazanacak

    Portekizli yıldız oyuncunun 2,5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro kazanacağı belirtildi.

    Cristiano Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle 2.5 yıllığına Al-Nassr forması giymesi bekleniyor.

    Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaştı #2

    Kadrosunda birçok tanınmış isim var

    Al-Nassr'ın kadrosunda David Ospina ve Gonzalo Martinez'in yanı sıra Türkiye'den tanıdığımız Talisca, Luiz Gustavo ve Vincent Aboubakar gibi futbolcular yer alıyor.

    Suudi Arabistan'ın en başarılı kulüpleri arasında gösterilen ve en son şampiyonluk zaferini 2019'da yaşayan Al-Nassr, 9 kez ülkenin en iyisi olarak kupayı kaldırdı.


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Derin göğüs dekolteli pozlarıyla yok artık dedirtti
    Medya

    Derin göğüs dekolteli pozlarıyla yok artık dedirtti

    Aliou Cisse'nin aile trajedisi
    Dünya Kupası

    Aliou Cisse'nin aile trajedisi

    Görüş Bildir