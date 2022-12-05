Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaştı

Marca'nın haberine göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladı.

Manchester United, takımı sert sözlerle eleştiren Cristiano Ronaldo ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıklamıştı.

Dünya Kupası'nda mücadelen eden 37 yaşındaki yıldızın, yeni takımı belli oldu.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

500 milyon euro kazanacak

Portekizli yıldız oyuncunun 2,5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle 2.5 yıllığına Al-Nassr forması giymesi bekleniyor.

Kadrosunda birçok tanınmış isim var

Al-Nassr'ın kadrosunda David Ospina ve Gonzalo Martinez'in yanı sıra Türkiye'den tanıdığımız Talisca, Luiz Gustavo ve Vincent Aboubakar gibi futbolcular yer alıyor.

Suudi Arabistan'ın en başarılı kulüpleri arasında gösterilen ve en son şampiyonluk zaferini 2019'da yaşayan Al-Nassr, 9 kez ülkenin en iyisi olarak kupayı kaldırdı.