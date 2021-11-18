Cyle Larin, Beşiktaş ile pazarlık masasında

Cyle Larin, Beşiktaş ile pazarlık masasında

Cyle Larin ile sözleşme uzatmak isteyen Beşiktaş, görüşmelerde ilerleme kaydetmek için golcü oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. Kanadalı oyuncunun isteği takım arkadaşlarıyla eşit şartlar.

Beşiktaş ile Cyle Larin arasındaki yeni sözleşme pazarlıkları resmen başlıyor. Kanadalı golcünün menajeri Nick Mavromaras, siyah-beyazlı yönetimle masaya oturmak için önümüzdeki hafta İstanbul'a geliyor.

LARIN'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kartal'ın geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklarda attığı gollerle büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Piyasa değerini 11.5 milyon euroya yükselten 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu mutlaka kadrosunda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, menajer Nick Mavromaras ile kıran kırana pazarlık yapacak.





600 BİN EURO FARK VAR

Beşiktaş'ın, primler hariç yıllık net 1.6 milyon euro kazanan Cyle Larin'e 1.9 milyon euro teklif edeceği bildirildi. Kanadalı oyuncunun ise senelik 2.5 milyon euro garanti ücretin yanı sıra başarıya endeksli bonus ödemeleri istediği kaydedildi.

Siyah-beyazlı yöneticilerle menajer Mavromaras arasında gerçekleşecek kritik görüşme, Cyle Larin'in kulüpteki geleceğini büyük ölçüde belirleyecek.

Maddi konularda anlaşma sağlarsa 3 senelik yeni sözleşme için taraflar el sıkışacak.

Aksi halde Larin'in devre arasında düşük bir bonservis bedeli karşılığında veya sezon sonu bedelsiz olarak Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelecek.





"PARAYI VERİRSENİZ SORUN OLMAZ"

Menajer Mavromaras geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Larin, Beşiktaş'ı seviyor. İlk 11'de düzenli oynayan takım arkadaşlarıyla benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir teklif yapılırsa sözleşme konusunda bir sorun olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.



