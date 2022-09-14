Domenec Torrent için Süper Lig iddiası

Sarı-kırmızılı ekiple yollarını ayırdıktan Türkiye'den ayrılmayan tecrübeli teknik adamın yeniden Süper Lig'e dönebileceği konuşulmaya başlandı.

Süper Lig'de yarım dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılarda geçen sezon Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine gelen ve sezonu sarı kırmızılı takımın başında tamamlayan Domenec Torrent, Süper Lig'deki maçları da yakından takip ediyor. Torrent son olarak Beşiktaş - Sivasspor maçını Beşiktaş'ın stadında takip etti.

İspanyol teknik adam karşılaşmayı Beşiktaş yedek kulübesinin hemen arkasında yer alan bölümde yardımcısıyla birlikte izledi. Galatasaray'ın başında 20 maça çıkan Domenec Torrent, maç başına 1.30 puan ortalaması tutturmuştu.

Adı Sivasspor ile anılıyor

Şu anda boşta olan ve Türkiye'deki maçları seyreden Torrent'in Süper Lig ekibinin başına geçeceği iddia edildi.

Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımdan ayrıldı fakat Türkiye'den henüz ayrılmadı. Tüm bu gelişmeler sonrası sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sivasspor'un Rıza Çalımbay'ın yerine Domenec Torrent'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.