Petrol
95.25
-1.58%
Euro
18.3472
0.58%
Dolar
17.9449
0.10%
Altın
1.03
1.27%
Borsa
2728
1.63%
Bitcoin
413.788
-1.44%
BTXN Coin
8.49
-4.39%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Dries Mertens, Galatasaray ile anlaştı iddiası

    Dries Mertens, Galatasaray ile anlaştı iddiası

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, boşta olan 35 yaşındaki forvet Dries Mertens ile el sıkıştı.
    • 04.08.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray ve Trabzonspor'un bir süredir istediği Dries Mertens hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Napoli'ye yakınlığıyla bilinen Sports Italia'nın eski kadın muhabiri Jolanda De Rienzo, sarı-kırmızılıların transferi yüzde 99 oranında bitirdiğini yazdı.

    Seferovic'in yanına besleyici ve teknik kapasitesi yüksek bir golcü arayan Galatasaray, menajer önerisiyle Napoli'den ayrılan Belçikalı forvete teklif yapmıştı.

    Dries Mertens, Galatasaray ile anlaştı iddiası #1

    Maaşında indirimi kabul etti iddiası

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre; ilk görüşmelerde yıllık 5 milyon euro isteyen Mertens'in, 4.5 milyon euro seviyesine kadar indiği öğrenildi.

    Öte yandan Galatasaray'ın, 1+1 yıllık sözleşme için Belçikalı oyuncuyla anlaştığı öne sürülüyor.

    35 yaşındaki golcü, geçen sezon Napoli'de 37 maça çıkarken 13 gol 2 asistlik performans sergiledi.

    Dries Mertens, Galatasaray ile anlaştı iddiası #2

    Dries Mertens, Galatasaray ile anlaştı iddiası #3

    Dries Mertens, Galatasaray ile anlaştı iddiası #4


    İlginizi Çekebilir

    ABD’deki işini bıraktı, dedesinden kalma topraklarda tarıma başladı
    Gündem

    ABD’deki işini bıraktı, dedesinden kalma topraklarda tarıma başladı

    Yunan medyası: Fahrettin Altun modelini örnek almalıyız
    Dünya

    Yunan medyası: Fahrettin Altun modelini örnek almalıyız

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir