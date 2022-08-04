Dries Mertens, Galatasaray ile anlaştı iddiası

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, boşta olan 35 yaşındaki forvet Dries Mertens ile el sıkıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un bir süredir istediği Dries Mertens hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Napoli'ye yakınlığıyla bilinen Sports Italia'nın eski kadın muhabiri Jolanda De Rienzo, sarı-kırmızılıların transferi yüzde 99 oranında bitirdiğini yazdı.

Seferovic'in yanına besleyici ve teknik kapasitesi yüksek bir golcü arayan Galatasaray, menajer önerisiyle Napoli'den ayrılan Belçikalı forvete teklif yapmıştı.

Maaşında indirimi kabul etti iddiası

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; ilk görüşmelerde yıllık 5 milyon euro isteyen Mertens'in, 4.5 milyon euro seviyesine kadar indiği öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray'ın, 1+1 yıllık sözleşme için Belçikalı oyuncuyla anlaştığı öne sürülüyor.

35 yaşındaki golcü, geçen sezon Napoli'de 37 maça çıkarken 13 gol 2 asistlik performans sergiledi.