Dybala: Barcelona'da oynamak harika olurdu

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala, Barcelona'nın tüm zamanların en iyi takımlarından biri olduğunu ve Katalan ekibinde oynamak istediğini söyledi.

CNN ile yaptığı röportajda geçen sezon Juventus'tan ayrılmak üzere olduğunu ifade eden Dybala, Barcelona'ya ise açık kapı bıraktı.

Arjantinli futbolcu, "Geçen sezon Juventus'tan ayrılmak üzereydim; hem kulüp hem de benim açımdan bazı sorunlar oluştu. Benimle ilgilenen ve iletişime geçen bazı kulüpler vardı. Manchester United, PSG ve Tottenham beni isteyen kulüplerdi." dedi.

Juventus'ta kalmak için elinden geleni yaptığını dile getiren Dybala, "Juventus'ta ipler kopmak üzereydi ancak niyetim kulüpte kalmaktı. İyi bir yıl geçirmemiştim ve sadece bundan dolayı ayrılmak istemiyordum, bu adil olmazdı. Benim niyetim Juventus'ta kalmak, burada büyümek ve elimden gelenin en iyisini yapmaktı, bunu da yönetie söyledim. Juventus'un niyeti ise daha farklıydı, beni satmak istiyorlardu ancak transfer pazarı kapandı. Sarri'nin takıma gelmesinden sonra takım içindeki rolüm değişti, büyüdüm ve şimdiye kadar harika bir sezon geçirdim." şeklinde konuştu.

"BARCELONA'DA OYNAMAK HARİKA OLURDU"

Barcelona hakkında da konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Barcelona'da tüm dünyanın en iyi takımlarından biri ve Lionel Messi ile beraber çok güçlü bir takım. Barcelona'da oynamak benim için harika olurdu. Juventus'ta da büyük futbolcular ile oynuyordum, iki takımın da yüksek kaliteleri var; Buffon ve Cristiano Ronaldo ile oynama fırsarı kulübü daha da büyütüyor." ifadelerini kullandı.