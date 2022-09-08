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    Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic, Göztepe'ye kiralandı

    Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.
    • 08.09.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 14:04
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    Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic, Göztepe'ye kiralandı

    Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

    İşte kulüpten yapılan açıklama;

    "Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe'ye geçici transfer olmuşlardır.

    Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

    Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic, Göztepe ye kiralandı #1

    Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic, Göztepe ye kiralandı #2


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