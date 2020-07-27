Emre Belözoğlu: 1 yıl daha oynayabilirim

Futbolu bıraktığını duyuran Emre Belözoğlu'ndan kafaları karıştıran bir açıklama geldi. 39 yaşındaki oyuncu, 1 yıl daha oynayabileceğini söyledi.

Ç.Rizespor maçında son kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, yeşil sahalara veda ettiğini açıklamıştı.

Ancak ailesinden bırakmaması yönünde baskı gördüğünü dile getiren 39 yaşındaki futbolcu, 1 yıl daha sahalarda ter dökebileceğini söyledi.

"KÜÇÜK DE OLSA BÖYLE BİR İHTİMAL VAR"

Hürriyet'e konuşan Belözoğlu, "Ben kararımı vermiştim ama ailem futbola devam etmem için çok baskı yapıyor. Evet, küçük de olsa böyle bir ihtimal var ama netleşen bir şey yok. Her şey 1-2 gün içinde belli olacak." dedi.

İlerleyen günlerde Başkan Ali Koç ile görüşecek olan Emre, gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör-futbolcu olarak görev yapabilir.

RIDVAN DİLMEN DE BIRAKMAZ DEMİŞTİ

Öte yandan Emre'yle yakın ilişkileri olan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Son maçında penaltı yaptırdı, golü de attı, yeri öptü ve alkışlarla veda etti. Fakat ben Emre Belözoğlu'nun bu şartlar devam ederken önümüzdeki yıl da futbolcu olarak devam edeceğini düşünüyorum." demişti.