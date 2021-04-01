Emre Belözoğlu'nun ilk hedefi Cengiz Ünder

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu ve sportif direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonu için bonservisi Roma'da olan milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için düğmeye bastı.

Leicester City'de kiralık olarak forma giyen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarlı bir oyun sergileyemeyen Cengiz Ünder'in, sezon sonunda Roma'ya dönmesi bekleniyor.

EMRE HOCA DEVREDE

İtalyanlar tarafından da henüz hazır bulunmayan başarılı futbolcu için Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği öğrenildi.

Sky İtalia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, milli futbolcu için Roma ile masaya oturacağı ve 1 sene kiralamak için yoğun çaba göstereceği belirtildi.

TEKLİFİ DÜŞÜNÜYOR

Türkiye'ye geri dönme konusunda çekinceleri olan Cengiz Ünder'in, eski takım arkadaşı ve kaptanı olan Emre Belözoğlu'nun teklifini ise ciddi ciddi düşündüğü de gelen haberler arasında.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 lig maçında görev alırken 2 asistle takımına katkı sağladı.