Enes Ünal'ın yeni adresi duyuruldu! İşte anlaştığı takım İspanya La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal, gösterdiği performansla takımını sırtlamaya devam ediyor. Takımını düşme potasından uzaklaştıran Enes Ünal birçok takımın dikkatini çekmeyi başardı. La Liga devi Enes Ünal için harekete geçti.

İspanya La Liga'da Getafe forması Enes Ünal, takımının küme düşmeme adına verdiği yarışta en önemli oyunculardan biri konumunda bulunuyor.

Gösterdiği performans ile takımını sırtlayan Enes Ünal, attığı goller ile takımına hayat vermeye devam ediyor.

Etkileyici performansı ile birçok kulübün dikkatini çeken Enes Ünal, sezon sonu takımdan ayrılabilir.

Enes Ünal'ı Real Betis istiyor

İspanya La Liga'nın önemli ekiplerinden Real Betis ligde Avrupa mücadelesi veriyor. Şu anda Avrupa Ligi sıralamasında olan Betis, Şampiyonlar Ligi şansını zorluyor.

Bir sonraki sezonun kadrosunu inşa etmeye başlayan Manuel Pellegrini, ilk hedef olarak Enes Ünal'ı belirledi.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen kurt hoca, Enes Ünal'ı mutlaka kadroda görmek istiyor.

Kariyerinde Avrupa Kupaları hedefi olan milli oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve sezon sonu takımdan ayrılacağı öğrenildi. Getafe'nin ise pazarlık masasına oturmak için 25 milyon euro fiyat biçtiği belirtildi.

Enes Ünal bu sezon ne yaptı?

Milli oyuncu Enes Ünal bu sezon Getafe forması ile La Liga ve Kral kupası olmak üzere çıktığı 32 resmi maçta 14 gol atarken, 5'de asist yaparak takımına katkı sağladı. Getafe ise topladığı 31 puan ile 15. sırada bulunuyor.