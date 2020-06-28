Erdal Torunoğulları listedeki oyuncuyu paylaştı

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Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, transfer listesinde yer alan Andre Pinto'yla ilgil bilgileri scout ekibine göndereceğine yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta dün ilginç bir olay yaşandı.

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Andre Pinto'yu gündemine alan siyah-beyazlılarda, Portekizli stoperin ismi yanlışlıkla sosyal medyada paylaşıldı.

HEMEN KALDIRDI

Yönetici Erdal Torunoğulları, Pinto'nun transfermarkt.com'daki linkini araştırmaları için scout ekibine göndereceğine yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştı.

Torunoğulları, kısa süre içinde bu paylaşımını kaldırdı.

SPORTİNG VE PORTO'DA DA OYNADI

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Fateh takımında oynayan Pinto, daha önce Sporting Lizbon, Porto, Braga ve Panathinaikos takımlarında forma giymişti.