Eyüpspor, Charles-Andre Raux-Yao'yu transfer etti

Eyüpspor, 24 yaşındaki Charles-Andre Raux-Yao'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 18:04
  • Eyüpspor, Charles-Andre Raux-Yao ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladı.
  • Fransız futbolcu, önceki kulübü Stade Briochin'de bu sezon 19 maça çıkıp 3 gol attı.
  • Eyüpspor, yeni transferi sosyal medyada duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Fransız futbolcu Charles-Andre Raux-Yao ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Eyüpsporumuz, Fransa'nın Stade Briochin Kulübünden Charles-Andre Raux-Yao'yu 2,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Charles-Andre Raux-Yao'ya Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON 3 GOL ATTI

Bu sezon Stade Briochin ile 19 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol kaydetti.

