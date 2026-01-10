Eyüpspor, Charles-Andre Raux-Yao'yu transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Fransız futbolcu Charles-Andre Raux-Yao ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Eyüpsporumuz, Fransa'nın Stade Briochin Kulübünden Charles-Andre Raux-Yao'yu 2,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Charles-Andre Raux-Yao'ya Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON 3 GOL ATTI

Bu sezon Stade Briochin ile 19 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol kaydetti.