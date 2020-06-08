G.Saray'dan Berkan Emir atağı

Nagatomo ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın, Göztepeli Berkan Emir'i gündemine aldığı öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcu, Saracchi'nin yedeği olacak.

Ciğeri söndükten sonra eski performansına kavuşamayan ve TFF'ye bildirilen kadroya dahil edilmeyen Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yedek bir sol bek buldu.

Göztepe'nin 32 yaşındaki futbolcusu Berkan Emir'in iyi bir rotasyon oyuncusu olabileceğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, yönetimden tecrübeli oyuncunun alınmasını istedi.

Ömer Bayram'ı orta sahada kullanmak isteyen 66 yaşındaki teknik adamın bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.

3 GOL 2 ASİST

İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon çıktığı 24 maçta 3 gol atıp 2 de asist yapan Berkan'ın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.