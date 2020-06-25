Fenerbahçe bir kez daha Juan Jesus’un peşine düştü

Fenerbahçe bir kez daha Juan Jesus’un peşine düştü

Mutlaka bir stoper transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu'nun isteği üzerine Romalı defans oyuncusu Juan Jesus'un menajeriyle görüşmelere başladı.

Bu sezon defans hatalarından çok puan kaybeden Fenerbahçe, savunmayı sağlama almak için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin, sezon başında almak için çok uğraştığı ancak ikna edemediği Romalı Juan Jesus'la yeniden görüşmelere başladığı öğrenildi.

SEZON SONUNDA MASAYA OTURULACAK

Yönetimin, kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin menajeriyle ilk temasları kurduğu öğrenilirken, resmi girişimlerin ise sezon sonunda yapılacağı belirtildi.

FORMASINI KAPTIRDI

Gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun çok istediği 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Roma formasıyla sadece 4 maça çıkabildi.

Formasını kaptıran tecrübeli defans oyuncusunun bu kez nasıl bir karar vereceği merak konusu.