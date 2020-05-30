Fenerbahçe, Falette ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak üst üste yaşanan aksiliklerden ötürü yararlanamadığı Falette, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette'nin sarı-lacivertli kulüpteki macerası sona eriyor...

ÜST ÜSTE AKSİLİKLER YAŞADI

Harcama limiti nedeniyle lisansı geç çıkarılan Gineli stoper, forma şansı bulduğu Trabzonspor maçında ise sakatlanmış ve bir daha sahaya çıkamamıştı.

28 yaşındaki oyuncunun yaşadığı aksilikler bununla da bitmedi. İyileştikten sonra bu kez de koronavirüse takılan defans oyuncusu, ligler ertelendiği için toplamda sadece 218 dakika süre alabildi.

Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Falette'nin satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve oyuncunun Alman ekibine geri gönderileceği öğrenildi.

FRANSIZLAR STRASBOURG'A GELECEK DİYOR

Öte yandan Fransız basını, tecrübeli futbolcunun önümüzdeki sezon Ligue 1 ekibi Strasbourg'a transfer olacağını yazdı.