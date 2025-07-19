Fenerbahçe, Hande Baladın ve Helin Kayıkçı ile sözleşme imzaladı

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Dariusz Stanicki de yer aldı.

İmzaların ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Belgü ve Hüseyin Bozkurt ile voleybolcular; Hande Baladın, Helin Kayıkçı Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE BUGÜN BİR DÜNYA YILDIZI OLAN HANDE BALADIN’I RENKLERİNE KATTI"

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Fenerbahçe’nin her branşta başarı hedeflediğini belirterek şunları söyledi:

“Bugün burada sevgili Hande ve Helin’in imza töreni için bir aradayız. Hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. Biz her branşta şampiyonlukları hatta Dünya’da ve Avrupa’da başarıları hedefleyen bir kulübüz. Bunun önemli adımlarından birisi de kadın voleybol. Sevgili Hande, Eczacıbaşı’ndan Fenerbahçe’ye geçti, altyapımızdan çıkan Zeren Spor’dan gelen sevgili Helin de önümüzdeki senenin planlamasında bizimle olacak”

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt da transferle ilgili olarak, “Fenerbahçe bugün bir dünya yıldızı olan Hande Baladın’ı renklerine kattı. Türkiye’nin göz bebeği oyuncumuz. Helin de bizim altyapımızdan yetişen gelecek vaat eden bir sporcumuz. Çok mutlu bir gün, hepimize hayırlı olsun” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

"TARAFTARIMIZLA SAHADA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Hande Baladın ise şöyle konuştu:

“Çok mutluyum, gerçekten sıcak bir karşılama oldu bunun için kulübümüze ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, bu heyecanla hep birlikte büyük başarılara imza atacağız. Taraftarımızla sahada buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıktığımda taraftarlarımızı yanımızda gördüğüm zaman daha farklı duygular hissedeceğime eminim ama şimdiden bile onların sıcak enerjisini ve desteğini hissedebiliyorum”

Helin Kayıkçı, “Bu mutluluğumu kelimelerle ifade edemem. Burası benim evim, ben her şeye burada başladım. Camiama geri döndüğüm için çok mutluyum. Bir sene bir ayrılık yaşadık, bu sürede kendimi her anlamda geliştirdiğimi düşünüyorum. Yuvama, dünyanın en büyük spor kulübüne A Takım forması giyerek geri döndüğüm için çok mutluyum” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.