Fenerbahçe, Serdar Saatçı'nın peşinde

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki genç stoper Serdar Saatçı ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği bildirildi.

Beşiktaş'ta teknik heyet ile yaşadığı sıkıntı sebebiyle kadro dışı kalan Serdar Saatçı'ya talip çıktı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Serdar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de hedef yerli transferi

Kadrosunda bulunan yabancı oyuncuları gönderip takıma yerli transferler yapmayı hedefleyen sarı-laciverlilerin, genç oyuncuyu uygun bir maliyetle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Sampdoria, Serdar'ı istiyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Sampdoria da Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Sampdoria transfere kaynak yaratmak amacıyla yakın zamanda savunma oyuncusu Fabio Depaoli'yi Verona'ya göndermeye hazırlandığı ifade edildi.



İtalyan ekibinin Serdar Saatçı için daha önce de girişimlerde bulunduğu ancak bir sonuç alamadığı kaydedildi.



