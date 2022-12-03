Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
320.971
-0.68%
BTXN Coin
5.37
-2.18%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C
    Fenerbahçe'de Halil Dervişoğlu sürprizi

    Fenerbahçe'de Halil Dervişoğlu sürprizi

    Transfer döneminde kadrosuna 2 oyuncu katmak isteyen Fenerbahçe'de, gündeme milli futbolcu Halil Dervişoğlu da geldi.
    • 03.12.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde iki takviye planlıyor. Sarı-lacivertliler bir stoper bir de forvet alacak.

    Yabancı kuralı, transferde belirleyici olacak. Joao Pedro'nun sakatlığının ardından hücum oyuncusu arayan sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun ile de yollar ayrılacak.

    Burnley'de kiralık olarak oynayan Halil Dervişoğlu gündemdeki ilk isim. Jesus'un hareketli forvet tarifine uyan gurbetçi oyuncu için performansından memnun olmayan Burnley ile masaya oturulacak.

    Fenerbahçe de Halil Dervişoğlu sürprizi #1

    Halil gelirse yabancı stoper de alınacak

    Kiralık sözleşmesini feshetmesi halinde Halil'i kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, yabancı stoper transferi yaparak savunma sorununu da çözmeye çalışacak.

    Halil Dervişoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta oynarken 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

    Fenerbahçe de Halil Dervişoğlu sürprizi #2


    Serpil Çakmaklı son hali
    Magazin

    Serpil Çakmaklı son hali

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Mustafa Sarıgül tokadın ayarını tutturamadı
    Gündem

    Mustafa Sarıgül tokadın ayarını tutturamadı

    Görüş Bildir