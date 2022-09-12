Fenerbahçe'de transfer hezimeti: Bruma

Yıllık 1.4 milyon euro kazanan Portekizli oyuncunun bonservisi, sözleşmesindeki şart nedeniyle sezon sonunda 4 milyon euroya alınacak.

Jorge Jesus’un takımın başına geçmesinin ardından yapılan ilk transferlerden biri Bruma oldu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen, son yıllarda kariyeri düşüşe geçen Portekizli oyuncunun kadroya katılması, bazı taraftarların ve otoritelerin tepkisini çekmişti.

İki listede de yer almadı

Jesus’un isteğiyle transfer edilen Bruma, Portekizli hoca tarafından önce UEFA listesinin dışında bırakılda, ardından da TFF’ye bildirilen kadroda yer almadı.

Sezon sonu 4 milyon euroya satın alınacak

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında oynatmayacağı Portekizli kanat oyuncusunun bonservisini, sezon sonunda zorunlu olarak 4 milyon euroya satın alacak.

Maaşı 1.4 milyon euro

Bruma’nın 1.4 milyon euroluk maaşı da ödenecek. Üstelik kiralama ücreti olarak da PSV’ye 1 milyon euro verildiği iddia edildi.