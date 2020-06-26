Fenerbahçe'de yeni hedef İrfan Can Kahveci

Mert Hakan Yandaş'la ön protokol imzalayan Fenerbahçe, orta saha kurgusunu tamamlamak için İrfan Can Kahveci'yle görüşmelere başladı.

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'la anlaşmasına rağmen araya girerek Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden Belözoğlu'nun yeni hedefi, eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci.

İRFAN DA GELMEK İSTİYOR

Emre'nin Başakşehir ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı, İrfan'ın da sarı-lacivertlilere gelmek istediği ancak son kararı kulübüne bıraktığı öğrenildi.

Yönetim, Emre'nin turuncu-lacivertli kulüple olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmeyi hesaplıyor.

Eğer transfer gerçekleşirse, gelecek sezon 4-3-3 sistemiyle oynamayı planlayan Fenerbahçe'nin orta saha kurgusu şu şekilde olacak: Gustavo-Mert Hakan-İrfan Can





ŞÜKRÜ SARACOĞLU STADI'NDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İrfan Can, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.