Fenerbahçe'den Choupo-Moting girişimi

Fransız basını, PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan Eric Maxim Choupo-Moting'in Fenerbahçe ya da Schalke 04'ten birine gideceğini yazdı.

Paris Saint-Germain, Almanya doğumlu Kamerunlu hücum oyuncusu Eric Maxim Choupo-Moting'e sözleşme uzatma opsiyonunun kullanılmayacağı ve gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği için sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildiriminde bulundu.

RMC SPORT: F.BAHÇE VE SCHALKE İSTİYOR

Fransız televizyonu RMC Sport'ta yer alan habere göre; 1 Temmuz'da serbest oyuncu konumuna gelecek olan Choupo-Moting, yeni kulüp arayışlarına başladı.

Choupo-Moting'e menajeri aracılığıyla ulaşan kulüplerin Fenerbahçe ve Schalke 04 olduğu belirtildi.





ROGON GÖRÜŞECEK, MOTING KARAR VERECEK

Her iki kulüple de ön görüşmeler yapan Choupo-Moting'in menajerlik şirketi ROGON, önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yapacak ve oyuncuya teklifleri sunacak. Schalke ve Fenerbahçe arasında son kararı Choupo-Moting verecek.

SCHALKE'DE 3 SEZON FORMA GİYDİ

Hamburg'da göstediği performansla dikkat çeken Choupo-Moting, 2011'de Mainz'a, 3 sezon sonra da Schalke'ye transfer olmuştu.

Alman ekibinde 3 yıl forma giyen Kamerunlu oyuncu, 2017 yazında bonservissiz olarak Stoke City'e gitmiş ve etkili futboluyla PSG'nin yolunu tutmuştu.

Sol kanat, santrfor ve forvet arkası bölgelerinde oynayan 31 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde 48 maçta 8 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.



Yaşı: 31

Boyu: 1.91

Ayak: Sağ

Uyruk: Kamerun-Almanya

Mevkisi: Sol Açık-Forvet

Oynadığı Kulüpler: Hamburg, Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke, PSG