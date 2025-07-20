Galatasaray, Ederson ile anlaştı!

Yaz transfer döneminde şu zamana kadar yalnızca yıldız isim Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kalesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde dev bir adım attı.

EDERSON İLE ANLAŞILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Ederson ile her konuda anlaşma sağladı.

GÖZLER CITY'YE ÇEVRİLDİ

Şimdi gözler İngiliz ekibiyle yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi.

Galatasaray yönetimi, City ile masaya oturarak transferi kısa sürede neticelendirmeyi hedefliyor.

Transferin önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu.

Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.