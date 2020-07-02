Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katıyor

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Galatasaray, 3. lig ekibi Erzincanspor'un 21 yaşındaki genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaştı.

Gençlere yatırım yapma kararı alan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların, Erzincanspor'un 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

3. lig ekibiyle sözleşmesi sona eren Kerem'in kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı takıma imza atacağı bildirildi.

17 GOL 12 ASİST

Genç futbolcu, bu sezon çıktığı 32 maçta 17 gol atıp 12 de asist yaptı.