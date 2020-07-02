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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katıyor
Galatasaray, 3. lig ekibi Erzincanspor'un 21 yaşındaki genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaştı.
- Haber Merkezi
- 02.07.2020 - 09:13
Gençlere yatırım yapma kararı alan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların, Erzincanspor'un 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
BONSERVİSİ ELİNDE
3. lig ekibiyle sözleşmesi sona eren Kerem'in kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı takıma imza atacağı bildirildi.
17 GOL 12 ASİST
Genç futbolcu, bu sezon çıktığı 32 maçta 17 gol atıp 12 de asist yaptı.