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    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katıyor

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katıyor

    Galatasaray, 3. lig ekibi Erzincanspor'un 21 yaşındaki genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 09:13
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    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katıyor #1

    Gençlere yatırım yapma kararı alan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    Sarı-kırmızılıların, Erzincanspor'un 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katıyor #2

    BONSERVİSİ ELİNDE

    3. lig ekibiyle sözleşmesi sona eren Kerem'in kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı takıma imza atacağı bildirildi.

    17 GOL 12 ASİST

    Genç futbolcu, bu sezon çıktığı 32 maçta 17 gol atıp 12 de asist yaptı.

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katıyor #3

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