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    Galatasaray, Mathias Ross transferini bitiriyor

    Galatasaray, Mathias Ross transferini bitiriyor

    Sarı-kırmızılılar, AaB Aalborg'un 21 yaşındaki stoperi için anlaşma sağladı. Oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
    • 07.09.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 15:18
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    Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoperi Mathias Ross için AaB Aalborg ile anlaştı.

    Danimarka'dan Ekstra Bladet gazetesinin haberine göre; daha önce Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu.

    1.7 milyon euro ve sonraki satıştan pay

    Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti.

    Galatasaray, Aalborg ile orta yolu buldu ve anlaştı. Ross, akşam saatlerinde Kopenhag'dan İstanbul'a gelecek.

    Galatasaray, Mathias Ross transferini bitiriyor #1

    104 profesyonel maç

    Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı.

    21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.

    Galatasaray, Mathias Ross transferini bitiriyor #2


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