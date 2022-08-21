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    Galatasaray, Olsen transferini bitiriyor

    Galatasaray, Olsen transferini bitiriyor

    Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Norveçli oyuncu Andreas Hanche Olsen'i kadrosuna katması bekleniyor.
    • 21.08.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 14:25
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    Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'da Marcao Sevilla'ya Alpaslan Öztürk ise Eyüpspor'a gitmişti. Sarı-kırmızılı takım stoper için sadece Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmış, bu bölgeye kadroda derinlik için bir ismin daha istenildiği öğrenilmişti.

    Savunma hattında yaşanan problemler nedeniyle stoper transferi için çalışmalara hız veren Galatasaray Yönetimi'nin mutlu sona yakın olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık olarak 15 gündür gündemde olan Andreas Hanche Olsen'in transferini bitirme noktasına geldi.

    Oyuncunun önümüzdeki hafta sarı-kırmızılılara transfer olması bekleniyor.

    Galatasaray, Olsen transferini bitiriyor #1

    Bonservis bedeli 3 milyon euro

    Galatasaray'ın transfer için Gent'e ödeyeceği bonservis miktarı da netlik kazandı. Sarı-kırmızılı Yönetimin Gent'i 3 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi.

    Yıllık 700 bin euro kazanacak

    Norveçli stoperin Galatasaray'dan alacağı yıllık garanti para da belli oldu. Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 700 bin euro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray'ın Andreas Hanche Olsen ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı aktarıldı.

    Galatasaray, Olsen transferini bitiriyor #2


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