Galatasaray taraftarından Cengiz Ünder'e çağrı

Nantes maçında Igor Tudor'un Cengiz'i sadece 19 dakika oynatması üzerine oyundan sinirle çıkan milli oyuncuya Galatasaray taraftarı transfer çağrısında bulundu.

Yaz döneminin en flaş transfer hamlelerinden birini yapmak isteyen ve Cengiz Ünder'i gündemine alan Galatasaray, milli futbolcuyla temas halindeydi.

Okan hocanın 25 yaşındaki oyuncuyu arayarak sarı-kırmızılı kulübe davet ettiği öğrenilmişti. Marsilya'daki yeni hocası Tudor'la anlaşamayan ve kulüp arayışına başlayan Cengiz'in ise transferiyle ilgili zaman talep ettiği bildirildi.

Cengiz Ünder'in transferdeki önceliği Avrupa. Ancak beklediği teklifleri alamazsa, Cengiz'in Galatasaray transferine sıcak baktığı gelen haberler arasında.





Tudor ile bağlar kopmak üzere

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, 65. dakikada Alexis Sanchez yerine Cengiz Ünder'i oyuna aldı. Oyuna sonradan dahil olan milli oyuncumuz, Igor Tudor'un süpriz kararı ile yerini 84. dakikada Duje Caleta-Car'a bıraktı.

Oyundan alınan milli oyuncu, direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Galatasaray taraftarı, Cengiz'i çağırıyor

Tudor'un maçta böyle bir karar alması, Cengiz'in de hocasını pas geçerek soyunma odasına yönelmesi, ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Bu hamleden sonra Galatasaray taraftarları Cengiz Ünder'e Galatasaray'a gelmesi üzerine çağrıda bulundu.

Tudor, Cengiz hakkında konuştu

Marsilya'nın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Cengiz Ünder'in oyundan alınmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Igor Tudor, “Bir oyuncuyu oyuna aldıktan sonra çıkarmak hiçbir zaman güzel değildir ama bu değişikliğe ihtiyacımız vardı takımın iyiliği için. Cengiz’in öfkesini de gayet iyi anlıyorum ama yapmam gerekirse yine yaparım.” dedi.