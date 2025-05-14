Galatasaray'a geri döndü! Kocaelispor, Batuhan Şen'le yolları ayırdı

İHA

Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da, yeni sezonun hazırlıkları başladı.

Bir yandan teknik direktör arayışını sürdüren yeşil-siyahlılar, bir yandan da futbolcu planlamasında kalacak ve gidecek oyuncularla görüşmeler yapıyor.

Kulüpte ilk resmi ayrılık, kaleci Batuhan Şen ile oldu.

Bu sezon Esenler Erokspor ve Boluspor maçlarında 90 dakika sahada kalan ve Iğdır FK deplasmanında da 44 dakika süre alan Şen’in opsiyonu kullanılmadı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: