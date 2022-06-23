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    Galatasaray'da Diagne ve Gomis çıkmazı

    Galatasaray'da Diagne ve Gomis çıkmazı

    Galatasaray'da Okan Buruk dönemi hızlı başladı. Torrent'in aldığı birçok kararı değiştiren ve düzenini oturtmaya çalışan genç hoca, Gomis ve Diagne'nin de kulüpten ayrılmasını istiyor.
    • 23.06.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:50
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    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un, yeni sezon çalışmaları ve raporları da tüm hızıyla devam ediyor.

    Genç teknik adam, özellikle geçen sezon büyük bir sorun haline gelen gol sorununu çözmek için harekete geçti.

    Toplam 4.1 milyon euro maaş alıyorlar

    Diagne ve Gomis gibi santrforları kadrosunda bulunduran Galatasaray'da, Okan Buruk bu iki futbolcuyla da yolların ayrılmasını istiyor.

    Senelik toplam 4.1 milyon euro (74 milyon lira) maaş alan iki golcünün takımdan ayrılması kolay gözükmüyor. Sarı-kırmızılılar, bir kulüp bulmaları halinde veya karşılıklı sözleşme feshedilmesi halinde Gomis ve Diagne ile yollarını ayıracak.

    İkinci yol, Galatasaray'a büyük bir tazminat yükü açabilir. Bu nedenle Dursun Özbek yönetiminin bu konuda eli kolu bağlanmış durumda.

    Gomis ve Diagne'nin istatistikleri

    37 yaşındaki Gomis, geçen sezon devre arasında geldiği takıma 14 maçta 9 gollük katkı sağlamıştı. (6'sı penaltı) 30 yaşındaki Diagne ise yaşadığı ağır sakatlık öncesi 14 maçta 2 gol 2 asist yapmıştı.

    Galatasaray, bu oyuncuların gitmesi durumunda en az 2 santrfor alacak.

    Galatasaray da Diagne ve Gomis çıkmazı #1


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