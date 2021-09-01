Galatasaray'da Okay Yokuşlu sesleri

Orta sahadaki defansif gücü artırmak için birçok isimle görüşmelere başlayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Okay Yokuşlu oldu.

Taylan Antalyalı dışında mutlaka ilk 11'e adını yazdırabilecek bir defansif orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in listesine son olarak Okay Yokuşlu eklendi.

OKAY KİRALANMAK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasını West Bromwich'te kiralık olarak geçiren milli futbolcu için kulübü Celta Vigo'yla temas kuran sarı-kırmızılılar İspanyol takımından onay alırken Okay cephesinden ise şimdilik olumsuz yanıt aldı.

Artık düzenli olarak bir takımda forma giymek isteyen Yokuşlu'nun kiralanma fikrine sıcak bakmadığı belirtilirken, bonservisini ödeyen bir takıma gitmek istediği vurgulandı.

TERİM DEVREDE

Fatih Terim'in de milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken, transferin gerçekleşmesi halinde yeni yabancı kuralı için de rahatlık sağlanmış olacak. Okay Yokuşlu'nun orta sahaya yazılacak bir yerli oyuncu olması Terim'in elini özellikle hücum hattında kolaylaştıracak.

Kariyerinde 340 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 1.91'lik boyuyla da dikkat çekiyor.