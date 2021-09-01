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    Galatasaray'da Okay Yokuşlu sesleri

    Galatasaray'da Okay Yokuşlu sesleri

    Orta sahadaki defansif gücü artırmak için birçok isimle görüşmelere başlayan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Okay Yokuşlu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 10:42
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    Taylan Antalyalı dışında mutlaka ilk 11'e adını yazdırabilecek bir defansif orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in listesine son olarak Okay Yokuşlu eklendi.

    Galatasaray da Okay Yokuşlu sesleri #1

    OKAY KİRALANMAK İSTEMİYOR

    Geçtiğimiz sezonun devre arasını West Bromwich'te kiralık olarak geçiren milli futbolcu için kulübü Celta Vigo'yla temas kuran sarı-kırmızılılar İspanyol takımından onay alırken Okay cephesinden ise şimdilik olumsuz yanıt aldı.

    Artık düzenli olarak bir takımda forma giymek isteyen Yokuşlu'nun kiralanma fikrine sıcak bakmadığı belirtilirken, bonservisini ödeyen bir takıma gitmek istediği vurgulandı.

    Galatasaray da Okay Yokuşlu sesleri #2

    TERİM DEVREDE

    Fatih Terim'in de milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken, transferin gerçekleşmesi halinde yeni yabancı kuralı için de rahatlık sağlanmış olacak. Okay Yokuşlu'nun orta sahaya yazılacak bir yerli oyuncu olması Terim'in elini özellikle hücum hattında kolaylaştıracak.

    Kariyerinde 340 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 1.91'lik boyuyla da dikkat çekiyor.

    Galatasaray da Okay Yokuşlu sesleri #3

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