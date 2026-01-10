Galatasaray'dan Fabian Ruiz'e teklif

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi.

Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcunun ardından bir transfer daha yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz'i istediği iddia edildi.

KİRALAMA TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

AS'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekibine Ruiz için kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı.

Öte yandan PSG'nin ise bu teklifi reddettiği ifade edildi.

GALATASARAY'IN GEÇMİŞTE DE TALİP OLDUĞU YAZILDI

Ayrıca geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncu için Fransız devinin kapısını çaldığı ama anlaşmaya varılamadığı söylendi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon PSG forması ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

40 milyon euro piyasa değeri bulunan İspanyol orta saha oyuncusunun PSG ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.