Galatasaray'dan Trezeguet girişimi

G.Saray yönetimi, Kasımpaşa'da oynarken gündeme gelen Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet'yi yeniden listesine aldı. 19. sırada yer alan Aston Villa eğer küme düşerse bu transfer daha da kolaylaşacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef Aston Villa'nın 25 yaşındaki oyuncusu Trezeguet.

Teknik direktör Fatih Terim'in Kasımpaşa'da oynarken ısrarla istediği ancak yönetimin alamadığı Mısırlı kanat oyuncusu, Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

İyi bir sezon geçirmeyen ve küme düşme hattında bulunan İngiliz ekibinde şu ana kadar 34 maçta forma giyen Trezeguet, 4 gol atıp 3 de asist yapmayı başardı.

KÜME DÜŞERSE GELMESİ KOLAYLAŞACAK

Yönetimle yaptığı toplantıda oyuncunun yeteneklerine inandığını belirten Terim'in bu transferi çok istediği belirtildi.

Sarı-kırmızılı idareciler ise kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferinin kolay sonuçlanabilmesi için, ligde 19. sırada yer alan Aston Villa küme düşmesini bekliyor.

Bitime 7 hafta kala küme düşme hattındaki puan durumu: