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    Ghezzal'ın menajeri, oyuncuyu Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdi

    Ghezzal'ın menajeri, oyuncuyu Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdi

    Beşiktaş'ta sezona damga vuran Rachid Ghezzal'ın menajeri, Beşiktaş'a transferi olmamasına karşın oyuncuyu, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da önerdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 11:56
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    Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal için Beşiktaş ile Leicester City arasında görüşmeler devam ediyor.

    Sık sık Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirten Ghezzal için siyah-beyazlı kulüp, sıkı bir pazarlık yapıyor.

    Ancak oyuncunun menajeri, Beşiktaş'a transferi olmaması halinde diğer kulüplerin de nabzını yokluyor.

    Ghezzal ın menajeri, oyuncuyu Galatasaray ve Fenerbahçe ye önerdi #1

    FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A DA ÖNERİLDİ

    Bu kulüpler arasında ise Fenerbahçe ve Galatasaray da var. Bonservisi 7-8 milyon arasında olan oyuncu için menajeri, Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak ile de randevu ayarladı.

    Ancak Ghezzal, Türkiye'de kalması halinde ilk tercihinin Beşiktaş olacağını söylüyor.

    Ghezzal ın menajeri, oyuncuyu Galatasaray ve Fenerbahçe ye önerdi #2

    8 GOL 18 ASİST

    Ghezza,l bu sezon siyah-beyazlı formayla 35 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda toplamda 8 gol 18 asistlik bir performans gösterdi.

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