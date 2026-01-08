Göztepe, Tibet Durakçay'ı Menemen FK'ya kiraladı

- Göztepe, 19 yaşındaki santrfor Tibet Durakçay'ı Menemen FK'ya kiraladı.
- Genç oyuncu, sezon sonuna kadar 2. Lig ekibinde forma giyecek.
- Kulüp, sosyal medya üzerinden başarılar diledi.
Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de bir ayrılık yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki santrfor Tibet Durakçay'ın sezon sonuna kadar 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'ya kiralandığını açıkladı.
"MENEMEN FK'YA KİRALANMIŞTIR"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Tibet Durakçay, sezon sonuna kadar Menemen FK'ya kiralanmıştır. Başarılar Tibet.” ifadelerine yer verildi.