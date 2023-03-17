Hull City, Chelsea'den Xavier Simons'un bonservisini aldı Championship ekiplerinden Hull City, Chelsea'den kiraladığı 20 yaşındaki orta saha Xavier Simons'un bonservisini aldığını duyurdu.

37 haftası geride kalan İngiltere Championship'te aldığı 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 15. sırada bulunan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bir transfere imza attı.

Simons kadroya katıldı

Hull City, sezon başında İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Xavier Simons'un bonservisini aldığını duyurdu.

2026'ya kadar sözleşme imzalandı

İngiliz orta saha, bu sezon Hull City formasıyla 10 karşılaşmada forma giydi. Simons, bu maçlarda 1 asistle oynadı. Öte yandan Xavier Simons ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalanırken, oyuncunun bonservis bedeli açıklanmadı.