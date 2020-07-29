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    Inter Miami, Falcao'yu transfer etmek istiyor

    Inter Miami, Falcao'yu transfer etmek istiyor

    David Beckham'ın başkanlığını yaptığı Inter Miami Kulübü, taraftarların isteği üzerine Radamel Falcao'yu transfer etmek için Kolombiyalı golcüyle görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 13:36
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    Inter Miami, Falcao'yu transfer etmek istiyor

    Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao'ya talip çıktı.

    5 milyon euro garanti ücret alan, bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 7 milyon euroyu bulan Kolombiyalı golcüyü, Inter Miami Kulübü istiyor.

    AS gazetesi, Amerikalı taraftarların Falcao'nun transfer edilmesini talep etmesi üzerine yönetimin harekete geçtiğini ve yıldız futbolcuya resmi teklifte bulunduğunu yazdı.

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    DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

    Falcao'nun, David Beckham'ın başkanlığını yaptığı kulübün teklifini düşünmek için süre istediği belirtildi.

    Inter Miami, Falcao'yu transfer etmek istiyor #1

    KALACAĞIM DERSE, İNDİRİM İSTENECEK

    Ayrıca haberin detayında tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemesi halinde, sarı-kırmızılı kulübün Falcao'dan maaşında indirime gitmesini isteyeceği de belirtildi.

    Inter Miami, Falcao'yu transfer etmek istiyor #2

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