Inter Miami, Falcao'yu transfer etmek istiyor

En Son Haber

David Beckham'ın başkanlığını yaptığı Inter Miami Kulübü, taraftarların isteği üzerine Radamel Falcao'yu transfer etmek için Kolombiyalı golcüyle görüşmelere başladı.

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao'ya talip çıktı.

5 milyon euro garanti ücret alan, bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 7 milyon euroyu bulan Kolombiyalı golcüyü, Inter Miami Kulübü istiyor.

AS gazetesi, Amerikalı taraftarların Falcao'nun transfer edilmesini talep etmesi üzerine yönetimin harekete geçtiğini ve yıldız futbolcuya resmi teklifte bulunduğunu yazdı.

Inter Miami, Falcao formaları bastırdı - İZLE

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Falcao'nun, David Beckham'ın başkanlığını yaptığı kulübün teklifini düşünmek için süre istediği belirtildi.

KALACAĞIM DERSE, İNDİRİM İSTENECEK

Ayrıca haberin detayında tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemesi halinde, sarı-kırmızılı kulübün Falcao'dan maaşında indirime gitmesini isteyeceği de belirtildi.