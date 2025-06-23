Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları futbol gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Her ne kadar teknik direktör Christian Chivu ve başkan Giuseppe Marotta, Türk futbolcu için resmi teklif gelmediğini açıklasa da İtalyan kulübünün, Çalhanoğlu sonrası dönem için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

HAKAN YERİNE BERNABE

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; İtalyan yöneticiler, Hakan Çalhanoğlu’nun olası ayrılığı durumunda onun yerini Parma forması giyen Adrian Bernabe ile doldurmak istiyor.

2001 doğumlu İspanyol merkez orta saha oyuncusun, geçen Serie A sezonunun en büyük çıkış yapan futbolcularından biri olarak gösterildiği aktarıldı.

INTER, HAZIRLIKSIZ YAKALANMAK İSTEMİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olması durumunda hazırlıksız yakalanmak istemeyen Inter'in böyle bir tedbir aldığı belirtildi.

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, önceki gün yaptığı açıklamada şunları demişti: