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    İtalya basını: Cengiz, Napoli'ye transfer oluyor

    İtalyanlar, Roma'nın 25+5 milyon euro karşılığında Cengiz Ünder'i Napoli'ye satacağını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 17:21
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    İtalya basını: Cengiz, Napoli'ye transfer oluyor #1

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, bir başka Çizme devi Napoli ile imza aşamasına geldi.

    ROMA KABUL ETTİ

    İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 25+5 milyon euroluk teklifi kabul etti.

    Haberde ayrıca, milli futbolcunun yeni takımında yıllık 3 milyon euro kazanacağı belirtildi.

    PANDEMİ SONRASI FİYAT DÜŞTÜ

    Jose Callejon'un takımdan ayrılacak olmasından dolayı kesenin ağzını açan Napoli, koronavirüs salgınından önce Roma'nın talep ettiği 40 milyonu dahi ödemeye hazırdı, ancak pandemi sonrası pazarlıklar sertleşti. İlk etapta 34 milyon euro düşen Roma, daha sonra 25 + 5 milyonluk kabul etti.

    CENGİZ ÜNDER NEDEN OYNAMIYOR?

    Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Cengiz Ünder'e forma verme sebebini, 22 yaşındaki oyuncunun kondisyon seviyesinin yeterli olmamasına bağlamıştı.

    Portekizli çalıştırıcı, "Cengiz Ünder'i oynatmıyorum. Çünkü, kondisyonu yeterli seviyede değil. Oynatmamamın tek sebebi budur. Maç kazanamayınca, ilk 11 tercihlerimin eleştirilmesi çok normal." ifadelerini kullanmıştı.

    İtalya basını: Cengiz, Napoli'ye transfer oluyor #2

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