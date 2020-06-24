İtalyan basını: 4 Serie A takımı Yunus Akgün'ü istiyor

İtalyanlar, Cagliari, Parma, Fiorentina ve Verona'nın, Galatasaray'ın 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün'ü istediğini yazdı.

Galatasaray'ın 2000 doğumlu genç yeteneği Yunus Akgün'ün talipleri çoğalıyor.

İtalyan basını, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için Serie A takımları Cagliari ve Parma'nın ciddi olarak devreye girdiğini yazdı.

Oyuncu için teklif yapmaya hazırlanan diğer iki kulübün ise Fiorentina ve Verona olduğu aktarıldı.

YUNUS DA İSTİYOR

Haberde UEFA Gençlik Ligi'nde parladığı yazılan Yunus Akgün'ün de İtalya'ya gitmeye oldukça sıcak baktığı ve sezon sonunda bir anlaşma sağlanabileceği de belirtildi.

Genç futbolcu, bu sezon A Takım'la 3 resmi maçta forma giyme şansı yakaladı. Akgün, U19 Ligi'nde 19 maçta 10 gol - 9 asist, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.