İtalyan basınının iddiası! Galatasaray, Gianluigi Donnarumma'yı istiyor

Geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da, Fernando Muslera'nın vedası sonrasında yeni kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılıların dev bir transfer için kolları sıyırdığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERECEK

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma için devreye girdi.

Haberde, Galatasaray'ın Donnarumma ile temas kurduğu ve oyuncuya Osimhen düzeyinde yüksek bir maaş teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan file bekçisini, 2026 yılında sona erecek olan sözleşme süresini de göz önünde bulundurarak ikna etmeye çalışıyor.

GALATASARAY SES GETİRMEYE HAZIRLANIYOR

Haberde, Donnarumma transferinin gerçekleşmesinin kolay olmadığı belirtilse de Galatasaray yönetimi, bu transferin yollarını arıyor.

Osimhen örneğinde olduğu gibi dünya çapında yıldızları kadroya katarak bir "Rüya takım" kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu hamleyle ses getirmeye hazırlanıyor.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

40 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki eldiven, geçtiğimiz sezon 47 maça çıktı.

Donnarumma, bu karşılaşmalarda 43 gol yerken, 17 karşılaşmada kalesini gole kapattı.