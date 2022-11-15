Jens Stryger Larsen'e talip çıktı

Jens Stryger Larsen'in eski kulübü Brondby, tecrübeli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor.

Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı ile yer alacak olan Stryger Larsen'e ülkesinden talip var.

31 yaşındaki sağ bekin eski kulübü Brondby, tecrübeli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor.

Danimarka basınında çıkan haberlerde, Larsen'in maaşının yüksek olduğu ancak indirime gitmesi durumunda teklif yapılabileceği belirtildi.

Öte yandan Trabzonspor'un da 2 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği öğrenildi.





Peres de dönecek

Abdullah Avcı, sezonun ikinci yarısında sakatlıktan dönen sağ bek Peres'i takıma monte etmeyi düşünüyor.

Ayrıca Larsen bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol atarken henüz asist katkısı sağlayamadı.



